Controlaron un Volkswagen en Carlos Paz y saltó un pedido judicial

Un hombre de 26 años fue detenido en calle San Lorenzo, en Carlos Paz, luego de que la Policía detectara que el vehículo en el que circulaba tenía pedido de secuestro vigente.

El procedimiento se produjo cuando personal del Escuadrón Motorizado Enduro realizaba un patrullaje preventivo por la zona y decidió controlar un Volkswagen Voyage.

Al verificar los datos del rodado en el sistema policial, los efectivos constataron que registraba pedido de secuestro desde el 26 de noviembre de 2024, solicitado por una unidad judicial de la ciudad de Córdoba.

Ante esta situación, el conductor fue trasladado a la dependencia policial y el vehículo quedó secuestrado, quedando todo a disposición del magistrado interviniente.