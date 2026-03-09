Córdoba: el operativo que evitó que miles de pastillas llegaran a la noche electrónica

Una investigación que se extendió durante cuatro meses en la ciudad de Córdoba terminó con un fuerte golpe al mercado de drogas sintéticas que circulan en la noche electrónica, tras una serie de allanamientos que permitieron secuestrar miles de pastillas y detener a tres personas.

El procedimiento permitió incautar 3.226 pastillas de éxtasis, más de un kilo de MDMA, 400 gramos de ketamina, 300 gramos de tusi, además de dosis de marihuana y cocaína. En total, el valor de las sustancias secuestradas fue estimado en alrededor de 180 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, los implicados comercializaban las drogas a consumidores que asistían a fiestas electrónicas y eventos nocturnos, utilizando tanto puntos de venta como entregas bajo modalidad delivery.

Los operativos se realizaron en Boulevard San Juan al 100, Independencia al 800 y Larrañaga al 50, donde se detuvo a dos hombres y una mujer vinculados a la organización.

Uno de los domicilios allanados funcionaba como un falso showroom de ropa, que era utilizado como fachada para la venta de estupefacientes.

Las autoridades señalaron que el decomiso constituye el mayor secuestro de drogas sintéticas desde la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, marcando un fuerte impacto en el circuito de comercialización de este tipo de sustancias en la capital cordobesa.