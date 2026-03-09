Córdoba: un perro quedó al borde del vacío en un octavo piso

Momentos de preocupación se vivieron en un edificio de barrio Observatorio, en la ciudad de Córdoba, cuando un perro quedó expuesto a una peligrosa caída desde un alero ubicado en el octavo piso.

La situación se conoció luego de que comenzara a circular un video en redes sociales donde se veía al animal caminando por una estrecha superficie exterior del edificio, muy cerca del vacío.

Tras el aviso, efectivos de Bomberos acudieron al lugar y montaron un operativo para alcanzar al animal. Luego de varios minutos de maniobras lograron rescatar al perro, llamado “Tutuca”.

El animal fue retirado del sector sin lesiones y entregado nuevamente a sus dueños.