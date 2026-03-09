Córdoba: un vecino vio el robo por cámaras y avisó a la Policía

Dos hombres fueron detenidos en barrio Residencial Vélez Sarsfield, en la ciudad de Córdoba, luego de que un vecino observara a través de las cámaras de seguridad cómo ingresaban a una vivienda y alertara de inmediato al sistema Cordobeses en Alerta.

El aviso permitió que personal policial llegara rápidamente al lugar, donde los hombres fueron sorprendidos con una gran cantidad de objetos sustraídos.

Entre los elementos recuperados había notebooks, electrodomésticos, herramientas y dinero en efectivo, que habían sido retirados de la vivienda momentos antes.

Las cámaras del sector resultaron claves para advertir la situación y activar el alerta vecinal que permitió la intervención policial.