Denuncian que saldría en libertad el acusado por la muerte de Diego Pérez

La familia del joven Diego Pérez, quien perdió la vida el pasado 18 de octubre del 2025 durante un choque fatal en la Avenida San Martín de Villa Carlos Paz, denunció que la justicia podría liberar al único acusado que tiene la causa y expresó su indignación y dolor. Volvieron a pedir que la investigación sea elevada a juicio.

Asimismo, se pide una condena ejemplar para el policía Fernando Reynoso, conductor del Volkswagen Gol Trend que embistió el vehículo conducido por la víctima y está imputado por homicidio simple con dolo eventual,.

«Nos informaron que Fernando Reynoso, imputado por el homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Diego Pérez el 18 de octubre, podría recibir la libertad con una tobillera. ¿Cómo puede ser posible? Estamos hablando de una persona que le quitó la vida a Diego, manejando alcoholizado y bajo efectos de sustancias, actuando con total desprecio por la vida de los demás. No fue un accidente cualquiera. Fue una decisión irresponsable que terminó en muerte»; expresaron a través de un comunicado.

«Con mucho esfuerzo logramos que la causa sea agravada a homicidio con dolo eventual, justamente porque hubo conciencia del riesgo y aun así decidió hacerlo. Entonces, ¿cómo puede ser que a tan poco tiempo del hecho se le otorgue la libertad?»; añadieron.

«La vida de Diego no vuelve más. La familia de Diego sigue viviendo con un dolor que no se termina nunca. La justicia no puede mirar para otro lado. Pedimos respeto por la memoria de Diego y justicia real, no privilegios ni beneficios anticipados para quien destruyó una familia. Que la sociedad sepa lo que está pasando. Que la justicia escuche. Diego merece justicia»; completaron.