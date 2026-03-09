Detuvieron a dos ladrones en Córdoba

Córdoba. Dos hombres mayores de edad fueron detenidos anoche luego de ser sorprendidos cuando intentaban sustraer distintos objetos del interior de una vivienda en barrio Residencial Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento fue realizado por personal policial del programa Cordobeses en Alerta, tras el aviso de un vecino que observó a los sospechosos dentro de la propiedad mediante las cámaras de seguridad de su domicilio.

A partir de la alerta, los efectivos se dirigieron rápidamente al inmueble ubicado en calle Dr. Federico Padula al 3600, donde lograron interceptar y aprehender a los individuos.

Durante el operativo se recuperaron varios elementos que habrían sido sustraídos del interior de la vivienda. Entre los objetos secuestrados se encontraban una aspiradora robot, una tostadora, prendas de vestir, herramientas y un proyector, entre otros.

Los detenidos fueron trasladados posteriormente a sede policial junto con los elementos recuperados, quedando todo a disposición de la Justicia.