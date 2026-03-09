Diez detenidos en Jesús María tras cinco allanamientos por drogas

Una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas permitió desbaratar una banda dedicada a la venta de drogas en la ciudad de Jesús María, donde diez personas fueron detenidas durante cinco allanamientos realizados en distintos barrios.

Los operativos se desarrollaron en barrios Obrero, Sierras y Parque y Latinoamérica, donde los investigadores lograron cerrar cinco puntos de venta y dos lugares utilizados para guardar drogas.

Entre los detenidos hay siete hombres y tres mujeres, acusados de comercializar estupefacientes tanto desde los domicilios allanados como mediante entregas a domicilio dentro de la ciudad y zonas cercanas.

Durante los registros, realizados con apoyo de perros detectores K-9, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, seis plantas y semillas de cannabis, 259.020 pesos en efectivo y distintos elementos vinculados a la actividad.

Según la investigación, los integrantes de la banda amenazaban a vecinos del sector para evitar denuncias y así continuar con la venta de drogas en los domicilios utilizados.

Uno de los puntos allanados tenía una particularidad: la vivienda donde operaba una de las detenidas, una enfermera, se encontraba junto a la Casa del Joven, un espacio dedicado a la rehabilitación de personas con consumos problemáticos.