Doce cazadores furtivos detenidos y 17 perros rescatados en Córdoba

Doce hombres fueron detenidos en distintos procedimientos realizados en el interior de Córdoba por hechos vinculados a caza ilegal y adulteración de vehículos, según informó la Policía provincial.

Los operativos se llevaron a cabo en Las Bajadas, Río Bamba y Justiniano Posse, donde los efectivos interceptaron a varios grupos que se encontraban realizando actividades de caza furtiva.

Durante los controles, los uniformados rescataron 17 perros utilizados para la caza, además de secuestrar tres automóviles, una motocicleta, un rifle de aire comprimido, dos equipos de comunicación tipo handy y 21 piezas de liebre sin vida.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los animales recuperados serán sometidos a controles sanitarios y resguardo.