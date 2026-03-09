Villa Carlos Paz

Dos detenidos tras haber intentado robar en una casa de La Quinta

El hecho se produjo cerca de las cinco de la tarde en la calle Los Sauces y fueron trasladados a la comisaría.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 9 de marzo de 2026 · 19:00

Dos ladrones fueron detenidos esta tarde luego de haber ingresado a una vivienda en el barrio La Quinta, en la zona oeste de Villa Carlos Paz. Los sujetos saltaron una reja e ingresaron al domicilio, donde se encontraba un hombre que rápidamente se percató de la situación y logró espantarlos.

El hecho se produjo alrededor de las cinco de la tarde en la calle Los Sauces.

El personal del Comando de Acción Preventiva de la Zona 1 tomó conocimiento de lo ocurrido y se implementó un operativo cerrojo en el sector, lográndose la detención de los sospechosos identificados por el propietario del inmueble.

Ambos fueron trasladados hacia la comisaría local y quedaron a disposición de la justicia.

Más de
ladrones detenidos Villa Carlos Paz robo frustrado operativo cerrojo

Comentarios