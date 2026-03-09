Dos detenidos tras haber intentado robar en una casa de La Quinta

Dos ladrones fueron detenidos esta tarde luego de haber ingresado a una vivienda en el barrio La Quinta, en la zona oeste de Villa Carlos Paz. Los sujetos saltaron una reja e ingresaron al domicilio, donde se encontraba un hombre que rápidamente se percató de la situación y logró espantarlos.

El hecho se produjo alrededor de las cinco de la tarde en la calle Los Sauces.

El personal del Comando de Acción Preventiva de la Zona 1 tomó conocimiento de lo ocurrido y se implementó un operativo cerrojo en el sector, lográndose la detención de los sospechosos identificados por el propietario del inmueble.

Ambos fueron trasladados hacia la comisaría local y quedaron a disposición de la justicia.