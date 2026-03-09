Entraron a robar en el cuartel de bomberos de Santa María de Punilla

Dos delincuentes ingresaron en las últimas horas a las instalaciones de los bomberos voluntarios de Santa María de Punilla y robaron varias herramientas. El hecho provocó indignación entre la comunidad y fue comunicado por las autoridades de la entidad, quienes sostuvieron: «la inseguridad también llegó a nuestro cuartel».

Según pudo conocerse, los malvivientes se llevaron una MOTOSIERRA FEMA 5800, MOTOSIERRA STHIL MS 250 y una DESMALEZADORA HYUNDAI HYBC 330.

«Este hecho nos afecta enormemente, ya que dichas herramientas son de uso esencial para poder brindar a nuestros vecinos una mejor calidad de servicio en cada intervención. Además, nos genera un profundo malestar pensar que todo lo que se consigue con años de esfuerzo y trabajo puede verse vulnerado en cuestión de minutos»; explicaron desde el cuartel.

«Queremos aprovechar este medio no solo para informar que ya se realizó la correspondiente denuncia y que las imágenes fueron puestas a disposición de la justicia, sino también solicitar la colaboración de la comunidad»; agregaron.

Se pide colaboración a la sociedad para tratar de identificar a los responsables del robo, quienes fueron filmados por las cámaras.