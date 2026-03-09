Investigan la muerte de un adolescente de 14 años

Córdoba. Un adolescente de 14 años falleció ayer por la tarde luego de ser trasladado de urgencia por sus familiares a un centro de salud desde su vivienda en barrio San Rafael de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:33, cuando el menor fue derivado desde un domicilio ubicado en calle Julián Aguirre al 2700 hacia el Policlínico Policial.

De acuerdo con la información preliminar, el joven presentaba un cuadro presuntamente compatible con ahogamiento.

Una vez en el establecimiento sanitario, fue asistido por profesionales médicos que intentaron reanimarlo mediante distintas maniobras de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades competentes iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio.