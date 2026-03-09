Joven perdió el control de la moto en un camino rural de Marull

Un joven de 22 años protagonizó un accidente en la zona rural de Marull luego de perder el control de la motocicleta que conducía.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando por motivos que se investigan el conductor cayó del rodado mientras circulaba por un camino rural.

La motocicleta involucrada es una Honda 150 de color blanco y anaranjado que no tenía dominio colocado.

Tras el episodio, personal policial constató que no se registraron personas heridas, aunque la moto presentó daños materiales.