La misma ropa del día del robo lo dejó en evidencia en Córdoba

Un hombre mayor de edad fue detenido en barrio Centro de la ciudad de Córdoba durante un procedimiento vinculado a un robo ocurrido días atrás contra un periodista.

La detención se concretó luego de una investigación llevada adelante por la Policía de Córdoba, que permitió identificar al sospechoso y ubicarlo en la zona céntrica de la capital provincial.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas el día del robo, un elemento que resultó clave dentro de la investigación.

La causa continúa en manos de la Justicia mientras se analizan las pruebas reunidas durante el operativo.