Motociclista con traumatismo tras ser embestido por un auto que escapó

Choque en barrio Parque República
Motociclista con traumatismo tras ser embestido por un auto que escapóEl siniestro ocurrió a primera hora de la mañana en calle Aviador Sargento Gómez. La moto que conducía tenía pedido de secuestro judicial.
Un motociclista resultó herido esta mañana en barrio Parque República, en la ciudad de Córdoba, luego de ser embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.
El episodio ocurrió alrededor de las 6:29 en calle Aviador Sargento Gómez al 5800, cuando el hombre circulaba a bordo de una Honda Titán y, por causas que se investigan, fue impactado por un vehículo que tras el choque escapó del lugar.
A raíz del golpe, el conductor de la motocicleta sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde quedó bajo atención médica.
Mientras trabajaban en el lugar, los efectivos policiales verificaron los datos del rodado en el sistema y detectaron que la motocicleta tenía pedido de secuestro solicitado por la Justicia.
Por esta situación, el vehículo fue trasladado a la Unidad Judicial de Accidentología Vial, quedando a disposición del magistrado interviniente.