Murió el cura cordobés que violó a varias niñas, habló una de sus víctimas

Murió el cura cordobés que estaba acusado de múltiples abusos sexuales a niños y niñas. Se trata de Héctor Pinamonti, quien había sido apartado del ejercicio del sacerdocio tras las denuncias y fue sepultado en el día de ayer en el cementerio de Sampacho.

Una de las víctimas confirmó su fallecimiento en redes sociales y dijo: «Hoy murió el sacerdote que abusó de mí cuando era niña. Durante años tuvo prestigio, respeto y poder. Hasta que hablé. Fue denunciado. Fue juzgado. Fue condenado. Murió un 8 de marzo, el día en que las mujeres recordamos que nuestra voz también hace justicia».

Los hechos se dieron a conocer en marzo del 2022, cuando la mujer (quien entonces tenía 34 años) se animó a contar que había sido violada por el sacerdote cuando tenía 11 años de edad, lo que derivó en otros testimonios de personas que habían vivido situaciones similares durante su infancia. La Iglesia Católica llevó adelante una investigación interna y resolvió suspender a Pinamonti.

Finalmente, la Diócesis de Río Cuarto dispuso «la prohibición total de ejercer el ministerio sagrado en público», tras considerar probado que había cometido reiterados abusos sexuales contra una menor.