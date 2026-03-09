Murió un preso tras caer desde un tercer piso de un hospital en intento de fuga

Un intento de fuga terminó en tragedia durante la madrugada de este domingo en el Hospital Central de Mendoza, donde un preso perdió la vida tras caer desde el tercer piso del edificio mientras intentaba escapar junto a otro interno.

De acuerdo con el informe policial, el episodio ocurrió alrededor de las 2.46, cuando ambos detenidos lograron retirar un barrote de una de las ventanas del hospital que da hacia la calle Garibaldi. A partir de allí, pusieron en marcha un plan de escape que habían improvisado dentro de la habitación.

Para descender desde el tercer piso, los reclusos confeccionaron una cuerda atando varias sábanas. Sin embargo, durante la maniobra algo salió mal: uno de ellos perdió el equilibrio o el sistema improvisado cedió, lo que provocó que cayera al vacío desde varios metros de altura.

La víctima fue identificada como Juan Marcelo Tejada, de 35 años, quien tenía domicilio en el barrio La Gloria del departamento de Godoy Cruz. Tras el impacto, el personal policial que custodiaba el hospital advirtió lo sucedido y lo trasladó de inmediato en camilla hacia una sala del centro médico. Pese a la rápida asistencia, el hombre falleció a las 3.29 como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Mientras tanto, el segundo interno logró abandonar el edificio. Sin embargo, su fuga duró pocos minutos. Según informó el portal El Editor Mendoza, el hombre, de 26 años, fue detectado merodeando las inmediaciones del hospital con una actitud sospechosa.

Cuando la policía lo interceptó, intentó justificar su presencia con una explicación poco convincente: aseguró que estaba “cuidando a un familiar”. La versión no logró sostenerse y finalmente fue identificado como uno de los detenidos que había intentado escapar.

El joven fue arrestado en el lugar y posteriormente trasladado nuevamente al Penal de Almafuerte, donde quedó a disposición de la Justicia.

Tras el episodio, la Oficina Fiscal correspondiente ordenó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias y avanzar con la investigación que permita esclarecer cómo se produjo el intento de fuga y las circunstancias que derivaron en la muerte del interno.