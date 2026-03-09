Se accidentó y descubrieron que la moto tenía pedido de secuestro

Córdoba. Un motociclista resultó herido durante la mañana de ayer tras ser embestido por un automóvil que se dio a la fuga en barrio Parque República de la ciudad de Córdoba. El rodado en el que circulaba presentaba pedido de secuestro.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:29 en calle Aviador Sargento Gómez al 5800, donde un hombre mayor de edad se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda Titán.

Por causas que aún se investigan, el conductor fue impactado por un automóvil cuyo conductor se retiró del lugar tras el choque.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser asistido en el lugar antes de ser trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias para recibir atención médica.

Posteriormente, personal policial verificó los datos del rodado en el sistema y constató que la motocicleta tenía pedido de secuestro solicitado por la Justicia. Ante esta situación, el vehículo fue trasladado a la Unidad Judicial de Accidentología Vial, quedando a disposición del magistrado interviniente.