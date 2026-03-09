Se descompensó en Circunvalación, perdió el control del vehículo y murió

Un hombre de 47 años murió este lunes luego de sufrir una descompensación mientras conducía por la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba.

Según se informó, el conductor comenzó a sentirse mal mientras manejaba y perdió el control del vehículo, lo que derivó en el siniestro vial ocurrido sobre la traza de la autopista urbana.

En el rodado viajaba también otro hombre, quien logró pedir ayuda inmediatamente tras advertir la situación.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Caminera, que realizaron maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida, aunque finalmente el conductor falleció.

Las circunstancias del episodio están siendo analizadas mientras se intenta determinar con precisión qué tipo de descompensación sufrió el hombre antes de perder el control del vehículo.

