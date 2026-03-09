Un ladrón se persigna y luego roba herramientas a bomberos de Punilla

Un hecho que generó indignación ocurrió en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Santa María de Punilla, donde dos hombres ingresaron al edificio y se llevaron herramientas utilizadas para el trabajo cotidiano del cuerpo activo.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del cuartel, que captaron el momento en que los hombres recorren el lugar y se llevan distintos equipos.

Un ladrón se persignó antes de robar en el cuartel de Bomberos de Santa María de Punilla. Las cámaras registraron a dos hombres llevándose motosierras y una desmalezadora usadas para emergencias. Las imágenes ya están en manos de la Justicia. pic.twitter.com/qqAcVGWK6f — EL DIARIO (@diariocarlospaz) March 9, 2026

Uno de los detalles que más llamó la atención en las imágenes es que uno de los ladrones se persigna antes de llevarse los elementos, un gesto que quedó grabado en el video de seguridad.

Según informó la institución, los delincuentes sustrajeron una motosierra Fema 5800, una motosierra Stihl MS 250 y una desmalezadora Hyundai HYBC 330, herramientas que los bomberos utilizan para distintas intervenciones.

Desde el cuartel señalaron que el hecho genera un fuerte impacto porque se trata de equipamiento adquirido con años de esfuerzo, necesario para brindar asistencia a los vecinos de la localidad y de la región.

La institución confirmó que la denuncia ya fue realizada y las imágenes fueron entregadas a la Justicia, mientras se pidió la colaboración de la comunidad para identificar a las personas que aparecen en los registros de las cámaras.