Accidente de moto en los Cortes de Furt: un hombre de 80 años herido

Un hombre de 80 años resultó herido anoche tras protagonizar un accidente en la Ruta Provincial N° 38, a la altura de los Cortes de Furt, en Carlos Paz.

El hecho ocurrió cerca de las 22, cuando el conductor de una motocicleta Motomel Blitz 110cc colisionó con un Chevrolet Classic conducido por una mujer de 39 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió escoriaciones y fue asistido en el lugar, sin necesidad de traslado a un centro de salud. La conductora del automóvil no presentó lesiones.