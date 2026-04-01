Adolescentes intentaron robar con la modalidad “levanta-portones”

Tres adolescentes de 15 y 16 años fueron detenidos en las últimas horas luego de un operativo cerrojo que permitió frustrar intentos de robo en Villa María y Villa Nueva.

El procedimiento se inició cuando la Central de Monitoreo detectó una situación sospechosa y alertó a los efectivos. Al llegar al lugar, los policías sorprendieron a los jóvenes mientras levantaban el portón de un garaje con la intención de sustraer una bicicleta y un monopatín eléctrico.

Al advertir la presencia policial, los adolescentes intentaron escapar y, en la huida, procuraron cometer otro ilícito. Sin embargo, fueron rápidamente interceptados tras el despliegue del operativo cerrojo.