Atraparon a un ladrón que asaltó a un comerciante en Playas de Oro

Un joven de 18 años fue aprehendido por el Comando de Acción Preventiva tras intentar robar un comercio ubicado en el barrio Playas de Oro, en la zona sur de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió ayer a las 19:45 hs en el «Mercado Mita», cuando un hombre ingresó al local y amenazó al dueño con un arma de fuego para robarse la recaudación.

Según pudo conocer EL DIARIO, el dueño se resistió y logró que el ladrón se diera a la fuga.

Con la colaboración del personal del centro de monitoreo de cámaras de vigilancia, se pudo identificar y aprehender al individuo en la intersección de la calles Juncal y Bulgaria.