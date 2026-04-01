Cayó un hombre buscado por corrupción de menores, ocurrió en Carlos Paz

Un hombre de 47 años que era intensamente buscado por graves delitos fue atrapado en las últimas horas en Carlos Paz. Se encontraba prófugo y está acusado de los presuntos delitos de corrupción de menores, desobediencia a la autoridad y coacción.

La detención se produjo en la noche del 31 de marzo en el barrio Miguel Muñoz A y estuvo a cargo del personal del Comando de Acción Preventiva de la Departamental Punilla.

El hombre fue identificado y al ser chequeado por sistema policial, se constató que tenía un pedido de detención emitido por la Fiscalía del Segundo Turno. Fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la justicia.