Choques de motos y un auto incendiado en rutas del sur de Punilla

Bomberos Voluntarios de Icho Cruz intervinieron en tres emergencias registradas entre la tarde y la madrugada en distintos puntos del sur de Punilla, con participación de servicios de emergencia y fuerzas de seguridad.

El primer hecho ocurrió esta tarde sobre la Ruta Provincial 14, a la altura del kilómetro 15, donde un motociclista mayor de edad sufrió una caída. Fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias y trasladado al hospital Sayago.

Horas después, ya en la madrugada, se produjo otro siniestro en la rotonda de los Cinco Valles. Allí, el conductor de una motocicleta de mediana cilindrada perdió el control del rodado y resultó con posibles traumatismos en sus piernas, por lo que fue derivado al Hospital de Carlos Paz.

El tercer operativo tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 34, en el kilómetro 100, donde un vehículo se incendió por causas que aún no fueron determinadas. Al arribo de los bomberos, el fuego se encontraba generalizado, por lo que se procedió a su extinción. El rodado sufrió pérdidas totales.

En este último caso, el ocupante fue asistido por personal médico en el lugar.