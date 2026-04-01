Desbarataron un criadero clandestino y rescataron más de 30 perros

Villa Unión. En la jornada de hoy, personal de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles, en conjunto con efectivos de la Patrulla Ambiental, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Río Yuspe al 1300 de Villa Unión, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia por supuesto maltrato animal.

Durante el operativo, los efectivos detectaron el funcionamiento de un criadero clandestino, por lo que procedieron al secuestro de 32 perros de distintas razas y edades, entre ellos bulldog francés, dachshund (salchicha), cocker spaniel, border collie, bulldog inglés, pomeranian, fluffy, beagle y shar pei.

Los canes fueron rescatados y posteriormente trasladados a una asociación civil dedicada a la protección animal, donde recibirán asistencia y resguardo adecuado. Asimismo, se continúa con las actuaciones correspondientes en relación al hecho investigado.



