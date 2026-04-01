Desesperación y reacción inmediata: salvaron a una bebé en Córdoba

Una agente de la Policía de Córdoba logró reanimar a una bebé de ocho meses que había dejado de respirar en barrio Lamadrid, en un hecho ocurrido esta tarde en el Hospital Eva Perón.

La situación se desató cuando una mujer llegó desesperada al centro de salud con su hija en brazos, solicitando ayuda urgente. En ese momento, la oficial Yesica Rosales, que se encontraba cumpliendo servicio adicional en el lugar, intervino de inmediato.

La uniformada le practicó maniobras de primeros auxilios a la pequeña, logrando que recupere la respiración en cuestión de segundos.

Tras la intervención, la bebé fue asistida por personal médico y posteriormente recibió el alta.