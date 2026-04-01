Detuvieron a un joven tras embestir a un policía durante una picada

Un grave episodio se registró en la intersección de San Martín e Yrigoyen, en Villa Carlos Paz, donde dos motociclistas realizaban picadas ilegales en plena vía pública.

El hecho se produjo alrededor de las 5 de la madrugada de este miércoles, cuando personal policial montó un operativo para interceptarlos y lograr que redujeran la marcha. Según informaron fuentes oficiales, al momento de ser controlados, uno de los conductores un joven de 19 años aceleró su motocicleta y embistió a un efectivo.

El impacto provocó que el rodado pasara por encima de la pierna del uniformado. A pesar de la violencia del hecho, el agente sufrió lesiones leves y fue asistido por el médico policial.

El joven fue inmediatamente detenido y trasladado a la alcaldía local, quedando a disposición de la Fiscalía de Segundo Turno. En tanto, se investigan las circunstancias del hecho y la participación del otro motociclista involucrado.