Impresionante video: brutal caída de un acróbata en pleno show de circo

Un acróbata brasileño sufrió una brutal caída desde la altura mientras realizaba una demostración durante la presentación de un circo en la ciudad de San Luis. Producto del incidente, Joao Inacio Da Silva sufrió múltiples fracturas y debió ser operado de urgencia.

San Luis: acróbata se estrella contra el piso. Puede fallar. pic.twitter.com/uJB09EUn5w — Gonzalo (@gonziver) March 31, 2026

El hecho, que quedó registrado por los celulares de los espectadores que disfrutaban del show, ocurrió el lunes por la noche en medio del espectáculo "Jurassic Gueorgue – La era de los dinosaurios”, instalado en el predio de Espacio Roma.

Da Silva, a quien se lo conoce como “Tarzán”, se encontraba realizando una rutina colgado de una tela a unos cinco metros de altura. En medio de la disciplina y mientras realizaba giros en el aire, una de sus manos se resbaló. El artista terminó cayendo directamente al suelo, que según indicaron medios de la ciudad, no contaba con ningún tipo de red o colchoneta de protección.

El estruendo del impacto fue tremendo y generó conmoción inmediata entre el público. El acróbata fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo, donde los médicos confirmaron que debió ser intervenido quirúrgicamente por las múltiples fracturas y lesiones sufridas. Afortunadamente, informaron que Da Silva se encuentra fuera de peligro y evolucionando favorablemente.

Luego de horas de mucha incertidumbre, el propio "Tarzán" habló por primera vez a través de un video desde su internación: “Estoy en el hospital, todavía no tengo un diagnóstico para darles, pero a todas las personas que me escribieron o preguntaron por mí, gracias. Los quiero mucho”, expresó el artista brasileño. Además, aprovechó para aclarar que el accidente no tuvo que ver con una falta de profesionalismo de su parte: “Lo mío no fue descuido, se me abrió la mano”, sostuvo para cerrar el mensaje.