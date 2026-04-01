Departamental Punilla

Infraganti: Entró a un complejo en Villa del Lago y llegó la Policía

El ladrón fue detenido, lo trasladaron a la comisaría local y quedó a disposición de la justicia.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
miércoles, 1 de abril de 2026 · 12:38

Un ladrón fue atrapado infraganti cuando se disponía a desvalijar un complejo ubicado en el barrio Villa del Lago, en la zona oeste de Villa Carlos Paz. El delincuente tiene 18 años, le secuestraron una cuchilla y había forzado las rejas de una habitación.

El hecho ocurrió el martes pasado en horas de la tarde en un inmueble ubicado en Sarmiento y Scarlatti.

La Policía ingresó al complejo y encontró al malviviente en su interior, quien fue aprehendido y trasladado hacia la comisaría local. Es importante destacar que quedó a disposición del magistrado interviniente.

Más de
ladrón detenido Villa Carlos Paz complejo atrapado infraganti

Comentarios