Infraganti: Entró a un complejo en Villa del Lago y llegó la Policía

Un ladrón fue atrapado infraganti cuando se disponía a desvalijar un complejo ubicado en el barrio Villa del Lago, en la zona oeste de Villa Carlos Paz. El delincuente tiene 18 años, le secuestraron una cuchilla y había forzado las rejas de una habitación.

El hecho ocurrió el martes pasado en horas de la tarde en un inmueble ubicado en Sarmiento y Scarlatti.

La Policía ingresó al complejo y encontró al malviviente en su interior, quien fue aprehendido y trasladado hacia la comisaría local. Es importante destacar que quedó a disposición del magistrado interviniente.