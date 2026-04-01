Intentó robar un camión de Coca-Cola en el Centro Viejo

Villa Carlos Paz
Intentó robar un camión de Coca-Cola en el Centro ViejoEl delincuente fue denunciado por el chofer, lograron atraparlo y terminó en la comisaría.
Un hombre de 36 años fue detenido esta madrugada en la zona del Centro Viejo de Villa Carlos Paz, luego de haber intentado robar un camión que repartía botellas de Coca-Cola. El sospechoso fue interceptado por personal del escuadrón motorizado de la Departamental Punilla en la esquina de 9 de Julio y Sarmiento.
Cuando los uniformados trataron de controlar al sujeto, éste se ofuscó y comenzó a lanzar golpes de puño.
El hecho se produjo en las primeras horas de este miércoles 1 de abril y el accionar del delincuente había sido denunciado por el chofer, quien denunció que el hombre manipulaba la puerta del camión y aportó una descripción que posibilitó su detención.
El ladrón fue trasladado hacia la comisaría local y quedó a disposición de la justicia.