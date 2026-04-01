Investigan el faltante de ampollas de fentanilo en el hospital de Bahía Blanca

Un nuevo episodio encendió señales de alerta dentro del sistema sanitario: la Justicia analiza la desaparición de 25 ampollas de fentanilo en el Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, luego de que se detectara un faltante de este potente analgésico de uso exclusivo en ámbitos médicos, particularmente en áreas críticas como los quirófanos.

El hecho se conoció cuando autoridades del establecimiento advirtieron la ausencia de estas dosis en el sector del quirófano central, donde este tipo de medicación se guarda bajo estrictos controles. A partir de allí, se realizó la denuncia correspondiente y se dio intervención a la Justicia, que intenta reconstruir qué ocurrió y en qué momento se produjo la sustracción.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N°19, encabezada por el fiscal Mauricio del Cero, quien dispuso una serie de medidas iniciales para avanzar en la investigación. Entre ellas, se incluyen declaraciones del personal del hospital y el relevamiento de las cámaras de seguridad, con el objetivo de seguir el rastro del medicamento dentro de las áreas restringidas.

En simultáneo, el hospital puso en marcha un proceso administrativo interno para evaluar posibles responsabilidades y revisar los protocolos vinculados al almacenamiento y control de sustancias sensibles como el fentanilo, cuyo uso está limitado a procedimientos específicos dentro del ámbito de la salud.

El episodio se da en un contexto de especial sensibilidad, luego de que otra investigación —en el Hospital Italiano de Buenos Aires— instalara el tema en la agenda pública, al indagar un presunto circuito de desvío de anestésicos tras la muerte por sobredosis de un profesional.