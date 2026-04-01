La Cámara Federal ratificó la prohibición de salida del país para “Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

La Justicia confirmó este miércoles la decisión del juez Diego Amarante que prohíbe la salida del país del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, a raíz de la causa en la que fueron procesados recientemente por retención indebida de aportes e impuestos.

La Cámara Federal de Apelaciones del fuero Penal Económico, a través de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, consideró "razonable" la prohibición para poder garantizar que estén a disposición de los pedidos judiciales en torno a la investigación, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

“La decisión apelada, en cuanto a la situación de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino se encuentra actualmente ajustada a derecho y a las circunstancias de la causa, por lo que debe ser confirmada”, plantearon los magistrados.

Los camaristas agregaron que la prohibición de salida del país no es absoluta, "sino que por aquella lo que se pretende es que el imputado deba requerir autorizaciones concretas al juzgado". Aludieron de esa forma a que Tapia ya fue autorizado a salir del país en dos oportunidades.

En cambio, sí pueden salir del país los otros tres procesados en la causa: el gerente general de la AFA, Gustavo Álvarez, el secretario general, Cristian Malaspina, y el ex secretario general Víctor Blanco.

Previamente, a estos últimos se les había impedido salir del país, pero la prohibición se les quitó cuando se los procesó.

Tapia y Toviggino fueron procesados este lunes y embargados cada uno por 350 millones de pesos por no haber abonado 19.000 millones de pesos de impuestos dentro de los plazos.

Gran parte de esa deuda ya fue saldada, pero el delito se configura desde el momento en que se vence el plazo de cobro.

Esta situación genera interrogantes acerca de si Tapia y Toviggino podrán viajar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que comenzará dentro de menos de dos meses, el 11 de junio próximo.

Ambos referentes de la AFA dependerán de la autorización del juez Amarante para poder asistir a la máxima cita futbolística.