Robaron casi $100 millones en un campo de Media Naranja

Un violento asalto se registró en las últimas horas en el departamento Cruz del Eje, en un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 19 de la Ruta A-175, en el paraje Puesto del Gallo.

Según la denuncia, tres hombres llegaron al lugar a bordo de una camioneta Toyota Hilux SW4. Uno de ellos, armado, redujo al propietario del campo y le ató las manos con precintos para inmovilizarlo.

Bajo amenazas, los asaltantes exigieron la entrega del dinero correspondiente a una reciente venta de animales. De acuerdo a lo informado, se apoderaron de una suma cercana a los 97 millones de pesos en efectivo, un cheque por 8 millones y un teléfono celular.

Tras el robo, los autores escaparon y son intensamente buscados por la Policía. En el lugar trabajó personal policial que inició las actuaciones correspondientes.