Seis detenidos tras operativos en Carlos Paz y la región

Seis personas fueron detenidas en distintos operativos realizados en el interior de la provincia, en el marco de hechos vinculados a robos y controles preventivos. Uno de los aprehendidos tenía pedido de captura vigente.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Carlos Paz, La Falda, Malvinas Argentinas, Colonia Caroya y San Francisco, con intervención de distintas dependencias policiales.

Durante los operativos, se secuestraron tres motocicletas, una de ellas con pedido judicial. Además, se recuperó una bicicleta que había sido sustraída recientemente y una camioneta que también registraba pedido vigente, entre otros elementos vinculados a las investigaciones.