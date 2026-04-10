Buscaban a Maitena y la hallaron muerta: investigan su entorno digital

Una adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde el miércoles en el partido bonaerense de Merlo fue encontrada sin vida en un descampado de Las Heras. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y la principal hipótesis apunta a un suicidio, aunque no se descartan otras líneas vinculadas a posibles instigaciones.

La joven, identificada como Maitena Luz Rojas Garófalo, había sido vista por última vez ese mismo miércoles por la mañana, alrededor de las 8, en la puerta de la escuela a la que asistía, la EES N°16. Según reconstruyeron los investigadores, llegó junto a su hermana mayor, pero antes de ingresar le dijo que debía saludar a una amiga. Nunca entró al establecimiento.

Tras la denuncia por averiguación de paradero, se desplegó un operativo de búsqueda que culminó al día siguiente, cuando la adolescente fue hallada en una zona descampada.

De acuerdo con las primeras pericias, la joven había dejado en su vivienda varias cartas de despedida, en las que manifestaba su deseo de “estar en un lugar tranquilo”. También dejó su teléfono celular junto con la contraseña, lo que permitió a su familia y a los investigadores acceder a su contenido.

Uno de los aspectos que ahora centra la investigación es la actividad digital previa. Según señalaron allegados, en el dispositivo se detectaron contactos con números del exterior que, presuntamente, la habrían incentivado a aislarse y a adoptar conductas autodestructivas. Además, se encontraron correos electrónicos programados para ser enviados en fechas posteriores.

Las cámaras de seguridad aportaron datos clave: una de ellas registró a la adolescente caminando sola cerca de las 8:20 sobre una calle de Merlo, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas. Se presume que luego se dirigió hacia la estación ferroviaria y tomó una formación del Ferrocarril Sarmiento en el ramal Merlo–Las Heras.

En la causa intervienen la UFI N° 8 y la DDI de Morón, que continúan reuniendo pruebas para determinar con precisión lo ocurrido y establecer si existió algún tipo de instigación o participación de terceros.

El caso genera conmoción y vuelve a poner en foco los riesgos asociados al uso de redes sociales y la interacción con desconocidos en entornos digitales, especialmente entre adolescentes.