Caen 12 personas y secuestran más de 5 kilos de cocaína en múltiples allanamientos

Operativo antidroga en Córdoba capital
Caen 12 personas y secuestran más de 5 kilos de cocaína en múltiples allanamientosLa FPA desplegó procedimientos en distintos barrios, donde desarticuló una banda narco y avanzó con un megaoperativo vinculado a otra causa reciente
La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante este viernes un amplio operativo en la ciudad de Córdoba que dejó como saldo 12 personas detenidas y el secuestro de más de 5 kilos de drogas.
Los procedimientos se realizaron en barrios Patricios y Boulevares, donde se logró desbaratar una organización narco integrada por siete personas, entre ellas una menor de edad. En ese punto, los investigadores incautaron más de 4 kilos de cocaína.
En paralelo, se desarrolló un megaoperativo con 18 allanamientos en los sectores de Cooperativa Los Eucaliptos y General Urquiza. Allí fueron detenidos cinco narcomenudistas y se secuestraron más de 1900 envoltorios de estupefacientes.
Según informaron fuentes oficiales, este despliegue está vinculado a una causa previa que había culminado el pasado 26 de marzo con la detención de 20 personas, en el marco de la desarticulación de otra organización dedicada al narcomenudeo.