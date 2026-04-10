Caen 12 personas y secuestran más de 5 kilos de cocaína en múltiples allanamientos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante este viernes un amplio operativo en la ciudad de Córdoba que dejó como saldo 12 personas detenidas y el secuestro de más de 5 kilos de drogas.

Los procedimientos se realizaron en barrios Patricios y Boulevares, donde se logró desbaratar una organización narco integrada por siete personas, entre ellas una menor de edad. En ese punto, los investigadores incautaron más de 4 kilos de cocaína.

En paralelo, se desarrolló un megaoperativo con 18 allanamientos en los sectores de Cooperativa Los Eucaliptos y General Urquiza. Allí fueron detenidos cinco narcomenudistas y se secuestraron más de 1900 envoltorios de estupefacientes.

Según informaron fuentes oficiales, este despliegue está vinculado a una causa previa que había culminado el pasado 26 de marzo con la detención de 20 personas, en el marco de la desarticulación de otra organización dedicada al narcomenudeo.