Causa fentanilo contaminado: se realizarán las audiencias indagatorias a los acusados

Frente a la megacausa que tiene en el eje de la investigación a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, y que es considerada la peor crisis sanitaria porque habría causado 111 muertes por fentanilo contaminado, se definieron las fechas de audiencias indagatorias de quienes están al frente de las empresas.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el próximo lunes 13 de abril se realizará la última pericia del Cuerpo Médico Forense respecto de una paciente de 38 años, que presentó la querella en el último tramo.

En tanto, el jueves 16 de abril, a partir de las 11 de la mañana, se citará a indagatoria a Ariel Fernando García Furfaro - propietario, Carolina Ansaldi - directora técnica de Laboratorios Ramallo SA, María Victoria García y Eduardo Darchuk - ambos responsables de la cadena de producción.

Asimismo, el lunes 20 de abril, en el mismo horario, los indagados serán José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados; Nilda Furfaro, madre de los hermanos García y directiva de las sociedades; Wilson Daniel Pons, responsable de la cadena de producción; así como Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay.

Por último, el martes 21 será el turno de Javier Martín Tchukran, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, de la cadena de producción, al igual que Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar; y Diego Hernán García, hermano de Ariel y directivo en ambas compañías.

En la causa se encuentran 14 empresarios, accionistas y técnicos procesados y, así, el desarrollo del caso demostró que todos conocían la contaminación en las ampollas dentro de las empresas; que no hubo control por parte de las autoridades, tampoco seguimiento de las entidades públicas, y que el fentanilo fue administrado a varios pacientes que fallecieron tiempo después. (NA)