Cayó una red con delivery de cocaína y marihuana en Brochero

Tras 90 días de investigación y a partir de denuncias anónimas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarataron dos puntos de venta de drogas en Villa Cura Brochero y detuvieron a cuatro personas mayores de edad.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en barrios Residencial y San José, en el departamento San Alberto, donde los investigadores lograron reunir pruebas clave para avanzar con los allanamientos.

Durante los operativos se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, cigarrillos de cannabis sativa, una balanza digital, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

De acuerdo a la investigación, una pareja encabezaba la actividad ilegal. Ambos comercializaban estupefacientes tanto en los domicilios intervenidos como bajo la modalidad de entrega a domicilio en distintos sectores de la localidad.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores, los detenidos fueron trasladados a sede judicial junto con lo secuestrado, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.