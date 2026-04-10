Choque entre moto y auto en Mayu Sumaj dejó una mujer herida

Una mujer resultó herida este viernes tras un siniestro vial ocurrido en la zona de Mayu Sumaj, en el ingreso a Loma del Rey sobre la ruta 14.

El hecho involucró a una motocicleta y un automóvil. Como consecuencia del impacto, una mujer mayor fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital de Villa Carlos Paz con distintas lesiones.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, el servicio de emergencias de Punilla Sur, personal de la Guardia local de Mayu Sumaj–San Antonio y efectivos policiales.

Además de la persona lesionada, se registraron daños materiales en ambos vehículos involucrados.