Correo Argentino: denuncian bajos salarios y estado de alerta gremial

La situación laboral en el Correo Argentino atraviesa un momento de fuerte tensión en todo el país. Trabajadores denuncian un proceso de vaciamiento, precarización y deterioro de las condiciones laborales, en Villa Carlos Paz se despidieron a más de 30 trabajadores.

Aseguran que desde el cambio de gestión nacional, tienen despidos, reducción de personal y reclamos salariales sin respuesta.

Según explicó Moisés Amaya, delegado gremial zonal en Villa Carlos Paz y congresal a nivel 3NUCNIAnacional, el conflicto se profundizó a partir del 1 de junio de 2024, cuando la empresa envió telegramas de despido a empleados con hasta 40 años de servicio. A esto se sumó la implementación de retiros voluntarios, lo que redujo drásticamente la planta de trabajadores. “Pasamos de ser cerca de 17.000 empleados en todo el país a unos 6.000 actualmente, con el cierre de más de 100 sucursales”, detalló Amaya.

En el caso puntual de Villa Carlos Paz, la situación también refleja este ajuste: la oficina local pasó de contar con 50 trabajadores a solo 20, quienes hoy deben afrontar una carga laboral significativamente mayor sin mejoras salariales. En ese contexto, los aumentos otorgados por la empresa no superan el 2%, lo que ha generado una fuerte pérdida del poder adquisitivo. “Hoy hay compañeros que están cobrando alrededor de 700.000 pesos, algo totalmente insostenible”, sostuvo el delegado.

Además, desde el sector denuncian que, pese a que la empresa registró superávit en julio de 2025 y ganancias en dólares hacia fin de ese mismo año, no hubo recomposición salarial ni inversión en recursos básicos como elementos de trabajo, indumentaria o insumos.

Frente a esta situación, desde el 6 de abril se llevan adelante asambleas de dos horas por turno en todo el país, como medida de protesta y visibilización del conflicto. En paralelo, las entidades gremiales ALECYT (a nivel provincial) y FOECYT (a nivel nacional) declararon el estado de alerta y movilización, exigiendo una respuesta urgente por parte de la empresa.

Entre los principales reclamos se destacan la reapertura de paritarias libres consideradas un derecho constitucional y la recomposición salarial que permita garantizar condiciones dignas de trabajo para los empleados que continúan en funciones. El conflicto sigue abierto y, por el momento, sin señales concretas de resolución.