Despidieron a Ángel en Comodoro y avanza la investigación por su muerte

El pequeño Ángel López, de cuatro años, fue despedido este jueves por familiares y allegados en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia, en medio de un clima de profundo dolor y conmoción. La madre biológica del niño no asistió al entierro, mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las causas de su muerte.

En las últimas horas, se conoció que la madre, Mariela Altamirano, cuenta con antecedentes por maltrato infantil y que anteriormente le habían retirado la tenencia de otro hijo. Por este caso, el fiscal Facundo Oribones ya imputó tanto a la mujer como a su actual pareja, aunque ambos continúan en libertad. Además, se solicitó información a organismos de Misiones y Corrientes, donde habría residido, para relevar denuncias previas.

La investigación también abarca el entorno familiar más amplio. El padre biológico del niño registra una denuncia por violencia familiar en Chubut. Según relató Lorena Andrade, quien crió a Ángel y se presenta como su madre de crianza, el niño vivió durante años con ella y su padre, luego de que la madre biológica se trasladara a Córdoba tras el nacimiento.

Sin embargo, el 4 de noviembre pasado, la Justicia de familia de Comodoro Rivadavia dispuso iniciar un proceso de revinculación y otorgó la tenencia a la madre biológica. La decisión estuvo a cargo del juez Juan Pablo Pérez, pese a los antecedentes existentes.

La versión de la madre

En declaraciones públicas, Mariela Altamirano negó cualquier responsabilidad en la muerte de su hijo. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, afirmó, al tiempo que aseguró haber sido víctima de violencia por parte de una expareja, a quien acusó de haberle quitado al niño tiempo atrás.

Sobre lo ocurrido el domingo, la mujer relató que esa mañana despertaron a Ángel, quien dormía desde hacía varias horas. Según su testimonio, el niño se había orinado y lo volvieron a acostar. Minutos después, notaron que no respiraba.

“Empecé a hacerle RCP y llamé a la ambulancia enseguida”, indicó. También sostuvo que salieron a la calle a pedir ayuda a los vecinos mientras esperaban asistencia médica. Cuando finalmente fue atendido, el niño aún tenía signos vitales, aunque presentaba un cuadro crítico por falta de oxígeno.

De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, Ángel habría sufrido lesiones internas, aunque la causa exacta de muerte aún no fue determinada.

La madre insistió en que busca esclarecer lo sucedido: “Yo también quiero saber qué pasó. Nosotros no le hicimos nada”, expresó.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras la comunidad de Comodoro Rivadavia sigue conmocionada por el caso.