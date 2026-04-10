Detectados por cámaras y detenidos tras un robo en Córdoba

Cuatro hombres fueron detenidos en barrio Villa El Libertador luego de haber sido señalados como autores de un robo en una estación de servicio del sector. El operativo se concretó tras un seguimiento realizado mediante las cámaras de videovigilancia del sistema 911.

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos fueron visualizados mientras se desplazaban en un automóvil, lo que permitió a los efectivos interceptarlos a pocos minutos del hecho.

Durante el procedimiento, se secuestró el vehículo en el que circulaban, además de una ganzúa y otros elementos que estarían relacionados con el robo. Entre los detenidos se encuentra un menor de edad.

La investigación continúa para determinar con precisión la participación de cada uno en el episodio.