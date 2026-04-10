Detuvieron a un hombre con un arma y droga en un colectivo

Control policial en el interior
Detuvieron a un hombre con un arma y droga en un colectivoEl procedimiento se realizó en Piquillín durante un control preventivo en la terminal
Un hombre de 33 años fue detenido en Piquillín luego de ser sorprendido con un arma blanca y droga mientras viajaba en un colectivo de transporte público.
El procedimiento se llevó a cabo durante un control preventivo en la terminal, donde efectivos policiales realizaron un palpado al pasajero.
Durante la requisa, los uniformados secuestraron un arma blanca y dosis de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína.
En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
El detenido quedó a disposición de la justicia mientras se avanza con la investigación del caso.