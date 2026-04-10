Detuvieron a un hombre con un arma y droga en un colectivo

Un hombre de 33 años fue detenido en Piquillín luego de ser sorprendido con un arma blanca y droga mientras viajaba en un colectivo de transporte público.

El procedimiento se llevó a cabo durante un control preventivo en la terminal, donde efectivos policiales realizaron un palpado al pasajero.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron un arma blanca y dosis de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína.

En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

El detenido quedó a disposición de la justicia mientras se avanza con la investigación del caso.