Insólito: Fueron multados por arreglar una plaza en Santa Cruz del Lago

Cansados de esperar que se brinden respuestas a sus demandas, vecinos de Villa Santa Cruz del Lago juntaron fondos para arreglar un plaza que se encontraba en mal estado y pusieron manos a la obra. Lo que pasó después, generó el rechazo de toda la comunidad: fueron multados por la Municipalidad.

Se trata de un hecho insólito que desató una serie de duros cuestionamientos contra el gobierno local.

De acuerdo al relato de los vecinos, se convocaron de manera voluntaria para desenterrar los juegos infantiles que se encontraban cubiertos por tierra y arena acumulada. «Nos llamaron los vecinos y fuimos a ayudar. Desenterramos los juegos para que los chicos pudieran usarlos. Al día siguiente, maquinaria municipal se presentó en el lugar y realizó tareas similares»; explicaron los ciudadanos, quienes contaron que el espacio verde se ve constantemente afectado por el arrastre de sedimentos y la falta de mantenimiento de las calles de tierra.

«Todo ese material que tapaba los juegos viene de una calle que está destruida. Cuando llueve, baja todo hacia la plaza»; indicaron en diálogo con EL DIARIO.

Días después de la intervención comunitaria, uno de los vecinos recibió un acta de notificación por parte de la Guardia Urbana. Según detallaron, la medida se basa en el Artículo 127 del código municipal, que establece sanciones para quienes alteren bienes del dominio público sin autorización. Lo sorprendente del caso, es que se trata de una normativa que suele aplicarse en casos de vandalismo, nunca en situaciones donde se hace una mejora de los espacios y bienes públicos.

El texto señala que puede ser sancionado quien «manchare, pintare, ensuciare o altere una cosa de propiedad pública o privada», incluso si no constituye delito, con multas que van desde 60 hasta las 800 unidades fijas.

En este contexto, los vecinos cuestionaron la aplicación de la normativa y denunciaron: «Si arreglar algo para mejorar ya es motivo de sanción, entonces cualquier acción cotidiana podría ser multada, como levantar basura de la vía pública o tapar un pozo. Es insólito y creemos que tiene que ver con una cuestión política. Eso se hizo a pedido del Ejecutivo».

Actualmente, la persona notificada deberá presentar un descargo para determinar si corresponde o no la multa. Según indicaron, las pruebas presentadas por el municipio serían imágenes publicadas en redes sociales por los propios vecinos.