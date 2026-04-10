Los fiscales del caso Ángel confirmaron que sospechan de la madre y su pareja

La muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en la ciudad de Comodoro Rivadavia, es investigada como un posible homicidio, aunque la Justicia aclaró que aún no se descarta ninguna hipótesis. Así lo informaron este mediodía los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazábal durante una conferencia de prensa.

Los funcionarios judiciales señalaron que, por el momento, la madre del menor y su pareja se encuentran bajo sospecha, aunque aclararon que ninguno de los dos ha sido imputado en la causa.

“Se investiga un posible homicidio, pero no se descarta ninguna hipótesis”, indicaron. En ese sentido, explicaron que aún no se han podido determinar las causas exactas de la muerte, por lo que se aguardan los resultados de los estudios histopatológicos, considerados clave para avanzar en la investigación.

Oribones remarcó que todavía no se logró establecer la mecánica del hecho, mientras que Olazábal agregó que las lesiones detectadas en el cráneo del niño “aparentemente son recientes” y que no se registraron heridas en otras partes del cuerpo.

La causa fue caratulada como “muerte dudosa potencialmente ilícita”, una figura que se utiliza cuando existen indicios de que pudo haber intervención de terceros, pero aún no hay certezas. En este marco, los fiscales indicaron que se evalúa tanto la posibilidad de un homicidio doloso como la de un abandono de persona seguido de muerte.

Por otra parte, se informó que la madre del niño y su pareja cuentan con representación de un defensor oficial y permanecen a disposición de la Fiscalía mientras continúa la investigación.