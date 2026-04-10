Masivo despliegue policial en Carlos Paz, controles en barrios y accesos

En un nuevo operativo de prevención, la Policía de la Departamental Punilla desplegó este viernes un amplio dispositivo de seguridad en Villa Carlos Paz y Villa Parque Siquiman, con el objetivo de reforzar la presencia en las calles y disuadir hechos delictivos.

El procedimiento fue coordinado por las autoridades de la Unidad Regional Departamental Punilla, bajo la supervisión del director Hernán Guayanes y el subdirector Andrés Aguirre. Participaron efectivos del CAP, EME, FPA, DUAR y personal de la departamental.

Los controles se concentraron en barrio Malvinas y otros sectores estratégicos, donde se realizaron identificaciones de personas y verificaciones de motocicletas y vehículos.

Según se informó, este tipo de operativos busca anticiparse a situaciones delictivas mediante presencia activa en la vía pública, además de fortalecer el vínculo preventivo con los vecinos.