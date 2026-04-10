Masivo despliegue policial en Carlos Paz, controles en barrios y accesos

En línea con los operativos de seguridad
Masivo despliegue policial en Carlos Paz, controles en barrios y accesosEl despliegue incluyó controles de vehículos y personas en distintos sectores, con participación de varias unidades especiales
En un nuevo operativo de prevención, la Policía de la Departamental Punilla desplegó este viernes un amplio dispositivo de seguridad en Villa Carlos Paz y Villa Parque Siquiman, con el objetivo de reforzar la presencia en las calles y disuadir hechos delictivos.
El procedimiento fue coordinado por las autoridades de la Unidad Regional Departamental Punilla, bajo la supervisión del director Hernán Guayanes y el subdirector Andrés Aguirre. Participaron efectivos del CAP, EME, FPA, DUAR y personal de la departamental.
Los controles se concentraron en barrio Malvinas y otros sectores estratégicos, donde se realizaron identificaciones de personas y verificaciones de motocicletas y vehículos.
Según se informó, este tipo de operativos busca anticiparse a situaciones delictivas mediante presencia activa en la vía pública, además de fortalecer el vínculo preventivo con los vecinos.