Operativos simultáneos en Cosquín con secuestros y un detenido

Durante la jornada, se desplegaron operativos interfuerzas en distintos sectores de Cosquín, con controles vehiculares simultáneos en zonas consideradas clave, inspecciones en talleres mecánicos y recorridos preventivos con entrevistas a vecinos.

Como resultado, el personal secuestró una motocicleta con el motor adulterado y retuvo otras 11 por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

En paralelo, en el marco del control de personas, fue aprehendido un hombre que registraba un pedido de paradero vigente solicitado por la justicia.

Desde las fuerzas intervinientes indicaron que este tipo de procedimientos continuará realizándose en diferentes horarios y barrios, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y la presencia en la vía pública.