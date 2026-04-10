Preocupación por un terreno abandonado en un barrio de Carlos Paz

Vecinos del barrio Santa Rita manifestaron en los últimos días su creciente preocupación por el estado de abandono de un terreno abandonado, que sería utilizado por quienes delinquen en esa zona de Villa Carlos Paz.

El espacio abierto esta ubicado en la intersección de las calles Ortiz y Herrera. Según relataron, el lugar presenta altos pastizales y se encuentra completamente abierto, lo que lo ha convertido en un espacio propicio para actividades delictivas. Aseguran que delincuentes lo utilizan como escondite para ocultar objetos robados en la zona y luego regresar a buscarlos.

Entre los hechos que encendieron la alarma, los vecinos indicaron que tiempo atrás fue hallada en el lugar una motocicleta que habría sido utilizada en un violento robo ocurrido en un hotel cercano. Además, días atrás encontraron una bicicleta abandonada.

La situación genera temor e incertidumbre en el sector, donde los residentes solicitan una pronta intervención.

En ese sentido, piden a los propietarios del terreno que tomen medidas urgentes para su mantenimiento y cierre, con el objetivo de evitar que continúe siendo un foco de inseguridad.