Refuerzan el operativo de seguridad para Belgrano y Aldosivi

Este viernes por la noche, el estadio Julio César Villagra será escenario del partido entre Belgrano y Aldosivi de Mar del Plata, por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y contará con un importante operativo de seguridad.

El encuentro comenzará a las 21, mientras que el ingreso del público estará habilitado desde las 19, con el objetivo de evitar aglomeraciones en los accesos.

El dispositivo fue diagramado por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) e incluirá la participación de efectivos de la Policía de Córdoba, Bomberos, personal de salud, ambulancias, socorristas y seguridad privada.

Además, en todos los accesos estará operativo el programa Tribuna Segura, por lo que se solicita a los hinchas asistir con carnet de socio y DNI para facilitar los controles.

El partido se disputará únicamente con público local, por lo que los ingresos serán los habituales: Plateas Super Celeste y Heredia por calle Arturo Orgaz; Platea Cuellar por Hualfin; Tribuna Preferencial por La Rioja y la Popular Pirata por calles Orgaz y Hualfin.

También se desplegará personal municipal de distintas áreas como Tránsito, Fiscalización y Control, Transporte, Espectáculos Públicos y Defensa Civil.

En cuanto a las delegaciones, el plantel de Belgrano se alojará en el hotel Quinto Centenario, mientras que Aldosivi lo hará en el hotel Orfeo Suites, en la zona de Rodríguez del Busto.