Rescataron un caballo que cayó a un pozo en Icho Cruz

Bomberos Voluntarios de Icho Cruz realizaron este jueves un operativo de rescate animal en la zona de Solares de Icho Cruz, donde un caballo había caído a un pozo.

El procedimiento se llevó a cabo con una unidad liviana y la intervención de cinco efectivos, que trabajaron para extraer al animal del lugar.

Tras las tareas, se logró rescatarlo sin que presentara lesiones.

En el operativo colaboraron personal de la Guardia Local y trabajadores de mantenimiento de la Municipalidad de Villa Río Icho Cruz.